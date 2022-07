(Adnkronos) - Nel 2021 L'isola d’Elba ha sottoscritto un manifesto impegnandosi a diventare un sistema completamente sostenibile entro il 2035. Di questo progetto e di altre proposte per la salvaguardia e la valorizzazione del mare se ne parlerà dall'8 al 10 luglio nel borgo di Marciana Marina, in occasione del Seif, il Sea Essence International Festival, primo evento internazionale dedicato alla salvaguardia e alla valorizzazione del mare e della sua essenza.

Warning: getimagesize(https:): failed to open stream: No such file or directory in /home/vini/domains/trend-online.com/production/mvc/templates/archive/article/index.inc on line 506