(Area) - Cristina Chiabotto è incinta per la seconda volta. L’ufficialità è arrivata dopo settimane dalle prime indiscrezioni lanciate da Diva e Donna e un susseguirsi di voci sui siti di gossip. Alla fine è stata la trentacinquenne piemontese, nel giorno di Pasquetta, a pubblicare su Instagram un dolcissimo post-annuncio, in cui si vede un grande uovo di cioccolato e la manina della sua primogenita che le tocca il pancione. Così l’ex Miss Italia sui social: “Sono emozionata nel raccontarvi che presto saremo in quattro più la nostra Paper (l’amato cane, ndr)”, e ancora: “Non potremmo essere più fortunati e felici per questa dolce attesa e così guardo il cielo grata per tutte le meraviglie della mia vita”.

AdnKronos

