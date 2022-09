(Adnkronos) - Ora è ufficiale: l'Inghilterra ha vissuto l'estate più calda mai registrata. A dichiararlo il Met Office, il servizio meteorologico nazionale del Regno Unito, citando i dati che risalgono fino al 1884. Infatti a luglio, un'ondata di calore che ha attraversato l'Europa occidentale ha fatto registrare la temperatura più alta di sempre in Gran Bretagna, pari a 40,3 gradi Celsius. A causa di questo cambiamento nel clima in vaste zone dell'Inghilterra è stato dichiarato l’allarme siccità, viste le scarsissime precipitazioni.

Warning: getimagesize(https:): failed to open stream: No such file or directory in /home/vini/domains/trend-online.com/production/mvc/templates/archive/article/index.inc on line 506