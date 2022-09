(Adnkronos) - Dalla siccità alle inondazioni, il costo dei danni causati dal cambiamento climatico non potrà che aumentare. La previsione è del segretario generale delle Nazioni Unite. "I danni causati dalla crisi climatica non sono un evento futuro. Stanno accadendo ora", ha dichiarato Antonio Guterres durante una visita in Pakistan, recentemente colpito da devastanti inondazioni. Ieri l'Organizzazione meteorologica dell'ONU ha avvertito che le isole e gli Stati costieri dell'Africa saranno fortemente esposti all'innalzamento dei mari e che spenderanno circa 50 miliardi di dollari in danni entro il 2050.

Warning: getimagesize(https:): failed to open stream: No such file or directory in /home/vini/domains/trend-online.com/production/mvc/templates/archive/article/index.inc on line 506