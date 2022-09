(Adnkronos) - Secondo la bozza di un documento trapelato e riportato da Reuters, l'Unione europea intende incrementare i propri obiettivi di lotta al riscaldamento globale indicati nell'ambito dell'Accordo di Parigi sul clima. L'UE, terzo produttore mondiale di emissioni, si è impegnata a ridurre le proprie emissioni nette del 55% entro il 2030, rispetto ai livelli del 1990, obiettivo che è già tra i più ambiziosi per le principali economie. I funzionari dell'UE sperano ora che sia possibile aumentare di qualche punto percentuale questo traguardo, per rendere ancora più sostenibile l’economia europea.

Warning: getimagesize(https:): failed to open stream: No such file or directory in /home/vini/domains/trend-online.com/production/mvc/templates/archive/article/index.inc on line 506