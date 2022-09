(Adnkronos) - L'Unione europea raddoppierà la sua capacità di lottare contro gli incendi per aiutare i Paesi, soprattutto quelli più a rischio, a far fronte agli impatti sempre più devastanti dei cambiamenti climatici. E’ quanto emerge da alcune dichiarazioni della Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. "Questi eventi stanno diventando sempre più frequenti e sempre più intensi. L'UE acquisterà 10 aerei leggeri e altri tre elicotteri per completare la sua flotta", ha dichiarato von der Leyen in un discorso al Parlamento europeo a Strasburgo.

Warning: getimagesize(https:): failed to open stream: No such file or directory in /home/vini/domains/trend-online.com/production/mvc/templates/archive/article/index.inc on line 506