(Adnkronos) - L'uragano Ian, che ora minaccia le coste degli Usa, ha acquisito la propria forza molto rapidamente, muovendosi su oceani riscaldati anche dai cambiamenti climatici, proprio come altre 30 tempeste tropicali atlantiche che si sono succedute dal 2017, che sono diventate molto potenti in meno di un giorno. Secondo gli scienziati, questo aumento di potenza delle tempeste è destinato a diventare ancora più frequente con l’aumento del riscaldamento della nostra atmosfera. Inoltre il cambiamento climatico causa l'accumulo di gas che intrappola il calore, rendendo le tempeste più lente e più umide.

