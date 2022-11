(Adnkronos) - I Paesi che quest'anno si affannano a procurarsi più gas naturale per sostituire le forniture dalla Russia rischiano di produrre emissioni che potrebbero vanificare gli obiettivi climatici. E’ quanto emerge da un report di Climate Action Tracker. Questi progetti portati avanti in Canada, Germania e Vietnam potrebbero spingere il riscaldamento oltre i 1,5 °C. Gli scienziati hanno affermato che il superamento di questa soglia scatenerebbe impatti climatici molto più gravi degli incendi, delle inondazioni e dell'innalzamento dei mari che si verificano già oggi.

