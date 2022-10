(Adnkronos) - Un nuovo studio condotto da un team di ricercatori dell’ateneo olandese di Leida e pubblicato sulla rivista “Scientific Reports” afferma che Homo sapiens, l’attuale specie umana, e uomo di Neanderthal, suo predecessore in linea evolutiva, probabilmente intrattenevano rapporti di scambio. Gli esperti sono giunti alle loro conclusioni grazie alla datazione di alcuni tra i più importanti siti archeologici di Francia e Spagna, rilevando una forbice di soli 2800 anni tra insediamenti e manufatti propriamente Sapiens o Neanderthal. Una fase di parziale sovrapposizione non può dunque essere esclusa.

Warning: getimagesize(https:): failed to open stream: No such file or directory in /home/vini/domains/trend-online.com/production/mvc/templates/archive/article/index.inc on line 506