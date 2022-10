(Adnkronos) - Ampie zone della Nigeria sono sott’acqua a causa delle peggiori inondazioni degli ultimi 12 anni, che hanno ucciso più di 600 persone, costretto 1,4 milioni di persone a lasciare le loro case e danneggiato 440.000 ettari di terreno agricolo. Le autorità danno la colpa alle forti piogge e al rilascio di acqua dalla diga di Lagdo, in Camerun. Secondo gli esperti, il riscaldamento globale e la scarsa pianificazione hanno aggravato il disastro. Il Notre Dame Global Adaptation Index del 2021 ha classificato la Nigeria tra le ultime 20 nazioni per capacità di adattamento ai cambiamenti climatici.

