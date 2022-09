(Adnkronos) - Secondo uno studio della ONG ambientalista Transport & Environment, le emissioni di anidride carbonica prodotte da un'automobile nel corso della sua vita sono così elevate che investire nelle case automobilistiche genera quasi la stessa quantità di anidride carbonica per euro che investire in un'azienda petrolifera. Infatti un milione di euro investito nei giganti petroliferi Shell, BP ed Exxon Mobil finanzia circa 5.000 tonnellate di CO2, mentre lo stesso importo nel settore automobilistico finanzia in media 4.500 tonnellate, secondo i calcoli basati sui dati del 2020.

