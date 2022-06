(Adnkronos) - Secondo la commissione federale “Conagua”, più della metà del Messico sta affrontando una siccità grave che gli scienziati attribuiscono al cambiamento climatico. Da inizio giugno alcune città hanno iniziato a limitare l'accesso all'acqua a sei ore al giorno, scatenando il panico nella popolazione che si è riversata nei supermercati per comprare acqua in bottiglia. Sono poi scoppiate le proteste contro le aziende produttrici di bibite, le cui concessioni hanno permesso loro di continuare a estrarre acqua anche quando i residenti sono rimasti senza e con i mesi più caldi ancora da affrontare la crisi sembra non essere vicino alla fine.

