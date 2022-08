(Adnkronos) - Costruire muri di contenimento, piantare mangrovie e migliorare il drenaggio in molti casi non è più sufficiente per salvare i villaggi figiani ormai l’unica opzione per alcuni è traslocarli completamente. Dovendo affrontare alcuni degli effetti più diretti del cambiamento climatico, le isole Figi vogliono ora che i Paesi sviluppati, che hanno contribuito maggiormente al riscaldamento globale, paghino per le misure che gli isolani devono adottare a causa dell'innalzamento del mare. Un tema che è già diventato una battaglia-chiave alle conferenze sul clima delle Nazioni Unite.

