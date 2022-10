(Adnkronos) - Oggi prende il via nella capitale namibiana Windhoek l'ultimo incontro dei negoziatori africani sul clima in vista del vertice globale delle Nazioni Unite. I partecipanti si concentreranno su come incrementare le energie rinnovabili nel continente. Gli organizzatori hanno dichiarato che l'incontro rappresenta l'ultima possibilità per il continente africano di mettere a punto gli interessi delle proprie terre e concordare una posizione comune da promuovere al vertice sul clima che si terrà in Egitto a novembre.

