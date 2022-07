Roma, 12 lug. (Adnkronos) - A Repower il premio Compasso d’Oro ADI 2022. Attiva nel settore energetico e della mobilità sostenibile, Repower Italia si è aggiudicata uno dei premi Compasso d’Oro per i cargo bike a pedalata assistita “LAMBROgio” e “LAMBROgino”, mentre GIOTTO, lo strumento di ricarica per veicoli elettrici, ha ricevuto la Menzione d’Onore Compasso d’Oro. Tutti gli oggetti premiati sono stati progettati e disegnati dallo Studio del Compasso d’Oro alla carriera Makio Hasuike, fondatore di Makio Hasuike & Co, uno dei più importanti studi di industrial design in Italia.

“LAMBROgio” e “LAMBROgino” rappresentano l’alternativa sostenibile per consegne veloci, trasporto di ospiti, valigie, materiali, attrezzature da lavoro e movimentazione di merci: grazie a un sistema a pedalata assistita, i due cargo bike sono il mezzo di trasporto perfetto per muoversi rapidamente nel breve e medio raggio, sia in ambienti urbani sia in contesti privati diffusi o distribuiti su ampi spazi come resort e campeggi di pregio, marine, quartieri fieristici e non solo. Rigorosamente a emissioni zero.

“Per una nuova mobilità elettrica urbana destinata al trasporto di persone e alla consegna delle merci”, la motivazione che ha portato all’attribuzione del riconoscimento. Questi premi, commenta Fabio Bocchiola, AD di Repower Italia, "rappresentano una conferma per l’ecosistema di mobilità sostenibile che Repower ha saputo sviluppare in più di dieci anni di attività in questo settore. Il design e la tecnologia diventano gli abilitatori per la mobilità del futuro e lo studio Hasuike ha saputo anche questa volta interpretarli al meglio, con questi due prodotti”.

"Lo sforzo progettuale e tutto il processo condiviso con Repower, che ha creduto e sostenuto questa iniziativa, rappresenta un’esperienza sicuramente unica e speciale che ci ha visti con passione e impegno tutti coinvolti durante questo lungo percorso. L’obiettivo ambizioso di realizzare un prodotto allo stesso tempo industriale e sostenibile credo sia stato raggiunto. Da queste esperienze di collaborazione con Repower credo si potrà continuare a condividere con entusiasmo progetti futuri” dichiara Makio Hasuike, designer e titolare di Makio Hasuike & Co.