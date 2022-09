(Adnkronos) - Una marea rossa senza precedenti nell'area della baia di San Francisco sta uccidendo migliaia di pesci e altri animali marini, le cui carcasse giungono a riva creando un odore sgradevole che, secondo gli esperti, potrebbe peggiorare durante l'ondata di calore prevista per questo fine settimana in California. La moria di pesci in tutta la Bay Area potrebbe essere dovuta a una fioritura di alghe nocive diffusa nella regione dalla fine di luglio. Questo genere di fioriture fuori controllo avviene spesso in concomitanza ad alte temperature e ad acque inquinate da azoto.

