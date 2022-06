(Adnkronos) - Le multinazionali devono agire ora se vogliono avere un ruolo fondamentale nella riduzione della deforestazione. E’ quanto emerge da uno studio delle Nazioni Unite, che sottolinea come la deforestazione causata dalle industrie forestali, fondiarie e agricole contribuisca a circa l'11% delle emissioni globali annue di gas serra. La maggior parte di queste mega imprese si sono recentemente impegnate a raggiungere l'azzeramento delle emissioni entro il 2050, abbandonando del tutto la deforestazione nella propria catena di approvvigionamento, ma secondo lo studio, su circa 150, solo nove stanno facendo veri progressi in materia di deforestazione.

