(Adnkronos) - La capitale indiana New Delhi intende vietare i petardi per alleviare il peso dell'inquinamento invernale sui suoi residenti che soffrono da anni ormai di una vera e propria “stagione dell’inquinamento”, anche se probabilmente toglierà un po' di divertimento alla festa indù delle luci, il Diwali, che si terrà il mese prossimo. La città, che conta circa 20 milioni di abitanti, è la capitale più inquinata del mondo e l'aria diventa particolarmente pesante da metà dicembre a febbraio, quando l'aria fredda intrappola la polvere e le emissioni dei veicoli.

Warning: getimagesize(https:): failed to open stream: No such file or directory in /home/vini/domains/trend-online.com/production/mvc/templates/archive/article/index.inc on line 506