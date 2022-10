Roma, 19 ott. (Adnkronos) - Pampers lancia Green Generation: il suo primo pannolino in parte riutilizzabile e in parte monouso con la tecnologia Pampers garantendo asciutto, protezione e il 30% di rifiuti in meno. Il nuovo nato in casa Pampers, brand di Fater, è il risultato di un costante impegno del brand in Ricerca e Sviluppo. L’approccio alla sostenibilità si fonda in Fater anche nel product design.

L’attenzione ad anticipare i nuovi trend e l’ascolto costante dei consumatori indirizzano da sempre l’innovazione nella quale l’azienda investe circa il 4% del fatturato ogni anno. “Questa innovazione è uno dei nostri numerosi passi avanti nel viaggio verso un pianeta più sostenibile e un futuro felice e sano per ogni bambino perché l’impegno per le generazioni future passa necessariamente attraverso l’impegno nei confronti della sostenibilità - spiega Carlo Miotto, Baby Care Corporate Digital Marketing Director di Fater - Pampers Green Generation è la nostra risposta attenta all’ambiente per i genitori che desiderano un pannolino che produca meno rifiuti, ma che cercano la comodità e la protezione di un pannolino monouso”.

“È una sfida complessa, in un contesto in continuo divenire, nel quale ognuno può dare il proprio contributo per salvaguardare l’ambiente e lasciare un segno di cambiamento nella società. Sviluppando Pampers Green Generation - conclude - pensiamo di poter dare un contributo ma soprattutto consentire ai genitori che lo sceglieranno di fare la differenza, da subito, riducendo gli impatti ambientali del post uso”.

A sostegno del lancio una nuova campagna che vivrà sull’app Coccole Pampers raggiungendo quasi 1 milione di utenti per raccontare i piccoli e grandi cambiamenti che avvengono nella famiglia all’arrivo di un figlio. Pampers Green Generation è un’innovazione nella struttura del prodotto che lo differenzia da tutti gli altri pannolini Pampers. Per questo Fater ha previsto un video educational via social per presentare ai genitori il nuovo prodotto e il suo utilizzo.