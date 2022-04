(Adnkronos) - C'è il tema dell'energia al centro della XIII edizione del premio Non Sprecare, il concorso di idee sostenibili nato da Antonio Galdo, fondatore e direttore del sito Non sprecare.it. Una decisione in linea con le 10 azioni pubbliche e private indicate dall'Agenzia internazionale dell'energia in seguito alla guerra in Ucraina, per ridurre i nostri consumi energetici. L’iniziativa si rivolge a varie categorie: oltre ad aziende e istituzioni, anche associazioni, scuole e università, giovani under 35 e startup, con l'obiettivo di promuovere buone pratiche antispreco. Per partecipare è possibile inviare la propria proposta entro e non oltre il prossimo 30 ottobre.