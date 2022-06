(Adnkronos) - Il principe di Danimarca, Gustav, ha vinto la sua battaglia legale: è riuscito a sposare la scrittrice americana Carina Axelsson. Nonno Henrik, morto nel 2018, aveva stabilito nel suo testamento che il nipote, per non perdere i diritti dinastici e tutte le proprietà, avrebbe dovuto sposare una donna nobile e protestante. Requisiti purtroppo non posseduti da Carina, compagna del principe da 20 anni: nemmeno un filo di sangue blu e, peggio, cattolica, la fede trasmessale dalla madre messicana. Gustav non ha mollato ed è riuscito a far togliere dal testamento del nonno la clausola che gli impediva di sposare la sua innamorata e a convolare a meritate nozze.

