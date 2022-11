(Adnkronos) - Per anni il Qatar ha promesso che il mondiale sarebbe stato "carbon-neutral", sostenendo che la principale fonte di emissioni saranno gli spostamenti aerei, pari al 52% del totale, seguiti dalla costruzione degli stadi e dei siti di allenamento, che raggiungono il 25% delle emissioni, mentre alberghi e strutture ricettive ne rappresentano un altro 20%. Un rapporto pubblicato da Carbon Market Watch afferma che il Qatar ha sottostimato di molto le emissioni derivanti dalla costruzione dei sette stadi, suddividendo le emissioni di tutto il cemento e dell'acciaio utilizzati per gli anni di vita previsti per le strutture: definendolo un classico esempio di greenwashing.

