(Adnkronos) - Gli Emirati Arabi Uniti, una delle regioni più calde e aride del pianeta, stanno puntando sul “seminare le nuvole” per aumentare le precipitazioni, che rimangono in media inferiori a 10 centimetri all’anno. Gli effetti del cambiamento climatico hanno fatto aumentare la domanda di acqua anche negli Emirati Arabi Uniti, che si sono così affidati a costosi impianti di desalinizzazione che sfruttano l'acqua del mare. Mentre l'inseminazione delle nuvole, relativamente low cost, può aumentare le precipitazioni di circa il 10-30% all'anno.

Warning: getimagesize(https:): failed to open stream: No such file or directory in /home/vini/domains/trend-online.com/production/mvc/templates/archive/article/index.inc on line 506