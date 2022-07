(Adnkronos) - Il presidente della Somalia ha chiesto il sostegno economico e umanitario della Turchia per combattere gli effetti della grave siccità che investe il Corno d'Africa. Hassan Sheikh Mohamud, presidente somalo, ha fatto questa richiesta d’aiuto durante la sua prima visita in Turchia da quando è tornato in carica dopo le elezioni di maggio. Non rimane infatti molto tempo per agire - ha spiegato - tra poche settimane alcune aree del Corno d'Africa potrebbero essere in un grave stato di carestia a causa della mancanza di pioggia record, la peggiore nella regione da decenni.