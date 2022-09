(Adnkronos) - Gli ambientalisti Usa stanno cercando di ottenere protezione per una minuscola lumaca, grande la metà di un pinolo, che è nota per avere il suo habitat solo nelle sorgenti del “high desert” del Nevada, vicino a un sito che diventerà un'enorme miniera di litio. La minaccia maggiore per questa specie è l'interruzione del flusso delle acque sotterranee, necessaria per costruire l’enorme miniera. L'aumento della produzione di litio, elemento critico per le batterie dei veicoli elettrici, fa parte del progetto di Biden per una mobilità più green.