(Adnkronos) - 250 elefanti sono stati trasferiti dal Parco nazionale di Liwonde, in Malawi, al parco di Kasungu, che si trova a 380 chilometri di distanza nel nord del Paese. La decisione è stata presa a causa del numero eccessivo di esemplari che sovraffollavano il Parco. L'operazione è complessa, lunga e costosa. Gli elefanti vengono infatti individuati e sedati mediante dei dardi. Mentre sono assopiti, vengono trasferiti sui grandi camion che li portano al parco di Kasungu. Finora sono stati trasferiti almeno 40 elefanti e altri dovrebbero partire entro la fine del mese, per un costo totale di circa 2 milioni di dollari.

