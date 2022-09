(Adnkronos) - Il governo britannico ha avviato una revisione su come raggiungere l'obiettivo climatico di emissioni nette zero entro il 2050, affermando di dover garantire che il raggiungimento dell'obiettivo garantisca la sicurezza energetica e che sia conveniente. Nel mentre la Gran Bretagna sta cercando di incrementare l'estrazione di combustibili fossili e settimana scorsa il governo ha revocato il divieto di fracking onshore per il gas. La revisione esaminerà il modo più favorevole per raggiungere lo zero netto, massimizzando le opportunità, i posti di lavoro ed esaminando costi e benefici.

