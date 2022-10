(Adnkronos) - L'Inghilterra ha registrato il più alto numero di decessi in eccesso da quando sono iniziate le registrazioni nel 2004 in occasione delle ondate di calore estive: 2.803 decessi in più rispetto alla media tra le persone di età pari o superiore a 65 anni durante il caldo eccezionale di questa estate, probabilmente a causa di complicazioni derivanti dalle temperature estreme, come ha dichiarato l'Agenzia per la sicurezza sanitaria del Regno Unito in un comunicato. Secondo gli scienziati, l'ondata di calore è stata resa almeno 10 volte più probabile a causa dei cambiamenti climatici.