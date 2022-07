(Adnkronos) - Nel cuore di un’area marina protetta situata nella città metropolitana di Napoli, attorno alle isole del golfo, Ischia, Procida e Vivara, a sessanta metri di profondità è stato scoperto un angolo di straordinaria bellezza. Qualcuno l'ha già battezzato come il "giardino segreto" del mare di Ischia. Un ambiente ricco di biodiversità, in cui è stata individuata la Savalia savaglia, un esacorallo della famiglia Parazoathidae, una specie rigorosamente protetta la cui distribuzione è stata fortemente ridotta negli anni '50-'70.

