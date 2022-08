(Adnkronos) - Combattere demenza senile ed Alzheimer è ormai un’esigenza, soprattutto a causa del rapido invecchiamento della popolazione globale che si sta verificando negli ultimi decenni. A tal proposito un nuovo studio, coordinato dall’Università di Boston e pubblicato sulla rivista “Nature Neuroscience”, suggerisce che utilizzando una stimolazione elettrica lieve e non invasiva, applicata attraverso un cappuccio con elettrodi, si potrebbero combattere sufficientemente gli effetti dell'invecchiamento e mantenere stimolata ed in forma la memoria.

