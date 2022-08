(Adnkronos) - Il villaggio di pescatori di Betsaida riveste un ruolo importante nella vicenda cristiana, infatti secondo il Vangelo di Giovanni è la patria degli apostoli Pietro ed Andrea ed è il luogo di due miracoli. La recente scoperta di un team di esperti dell’israeliano “Kinneret College” e del “Nyack College” di New York, all’opera nel sito archeologico di El-Araj, in Israele, può ora contribuire a determinare con precisione la sua reale ubicazione. I ricercatori hanno infatti rinvenuto una basilica, probabilmente di epoca bizantina, nella quale è presente un’iscrizione greca associata indubbiamente alla figura di Pietro.

Warning: getimagesize(https:): failed to open stream: No such file or directory in /home/vini/domains/trend-online.com/production/mvc/templates/archive/article/index.inc on line 506