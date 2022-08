(Adnkronos) - Una balena beluga si è addentrata nella Senna, nel nord della Francia: lo ha dichiarato la prefettura del Dipartimento dell’Eure, in Normandia, invitando le persone a non avvicinarsi per non stressarla. I beluga, o balene bianche, normalmente vivono in acque artiche e subartiche, ma a volte si allontanano in acque più meridionali e possono temporaneamente sopravvivere anche in acqua dolce. Le autorità stanno facendo una valutazione del suo stato di salute, al fine di stabilire se la balena riuscirà a tornare in mare in modo autonomo o se sarà necessario un intervento per aiutarla.