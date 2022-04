Sfoglia il Prossimo articolo LEGGI GLI ARTICOLI DI: AdnKronos ADN GREEN PUBBLICATO: 3 ore fa Vestiremo biodegradabile grazie al Compostyle Tempo stimato di lettura: 2 minuti di AdnKronos



(Adnkronos) - Si chiama Compostyle il nuovo stile di vita che ha già preso piede negli Usa, grazie anche all'impegno di alcune star: è la nuova frontiera della sostenibilità, che privilegia oggetti e indumenti compostabili o biodegradabili, in grado di annullare completamente la nostra impronta ambientale. Tra le ultime tendenze del Compostyle, la realizzazione di intimo biodegradabile, che secondo Fashion United diversi marchi starebbero già realizzando. In più: il Dipartimento di agricoltura del governo Usa sta incoraggiando gli agricoltori a seppellire biancheria in puro cotone e osservare quanto tempo ci mette a biodegradare. Se la decomposizione avviene velocemente, significa che il terreno è più ricco di batteri, come sostenuto da una ricerca dell'Università del New England.

AdnKronos

Adnkronos è un’agenzia di stampa con sede a Roma, nata nel 1963. Rappresenta un multicanale di informazione e comunicazione italiana, che ha avuto il pregio di ricevere tre riconoscimenti ufficiali. Nel 1980 ha ottenuto l’esclusiva per l’Italia di “Washington Post” e “Los Angeles Times”. L’anno seguente diviene la prima agenzia al mondo in grado di diffondere le immagini dell’attentato a Papa Giovanni Paolo II. Nel 2002 ha ricevuto il Premio Ischia per la sezione Agenzie di Stampa, nel 2006 ha ottenuto il Premio Ischia per l’Informazione Scientifica e Adnkronos Salute, ottenendo il medesimo riconoscimento nel 2009. Ad oggi, cura molte sezioni d’informazione: dalla cultura alla cronaca, dalla scienza all’attualità internazionale.