(Adnkronos) - Il 6 giugno, presso la sala conferenze del Gold Tower Hotel di Napoli, sarà presentato il 1° e unico evento dedicato al Performance Management. Un appuntamento promosso da 4 M.A.N. Consulting e Assoprof

Napoli, 3 giugno 2022 - Si terrà Lunedì 6 giugno 2022 a Napoli , la conferenza stampa organizzata da 4 M.A.N. Consulting con il patrocinio di Assoprof. Per l’occasione, verrà presentato PerformanceDay, il 1° e unico evento italiano dedicato al Performance Management. Un appuntamento importante per imprenditori, manager, professionisti e tutti coloro che puntano sempre a migliorarsi nella vita privata e professionale. Un momento di formazione, ispirazione e networking.

La conferenza stampa del progetto, che vuole diffondere i principi e gli strumenti pratici del Performance Management e dello Human Performance Protocol si terrà alle ore 18:00, presso la sala conferenze del Gold Tower Hotel di Napoli.

Un incontro, quello di lunedì 6, organizzato da 4 M.A.N. Consulting e Assoprof, per illustrare l’importanza del progetto Performance Day, che si terrà il 7 giugno, dalle 9:00 alle 20:00. Un evento dal vivo in cui i partecipanti saranno protagonisti di una giornata caratterizzata da: formazione, ispirazione e networking. A presentare l’anima dell’evento, Roberto Castaldo, PerformanceManagement Specialist e CEO della 4 M.A.N. Consulting, inserito nella Top 30 Global Gurus 2022 e ideatore dello Human Performance Protocol.

Durante la conferenza stampa del 6 giugno, saranno presentati tutti i dettagli dell’evento del giorno successivo. Il Performance Day, infatti, sarà ricco di appuntamenti. Saranno condivise tecniche e strumenti pratici di Performance Management con un focus speciale sullo Human Performance Protocol. Verranno presentati “Performers” che, nel proprio ambito, hanno ottenuto risultati eccellenti. Racconteranno le loro storie, i retroscena, ciò che ha funzionato e gli errori da evitare. Si potranno conoscere imprenditori, manager, professionisti e tante altre persone con cui fare rete e iniziare collaborazioni. Saranno assegnati anche i premi “Leadership e Gentilezza 2022”

4 M.A.N. Consulting nasce nel 2011 da un’idea del dott. Roberto Castaldo, da sempre sostenitore di un modo del tutto innovativo e all’avanguardia di operare nel mondo dello sviluppo e della gestione aziendale. Attraverso la creazione di un team di professionisti, la 4 M.A.N. Consulting è in grado, con la sua esperienza e la sua innovazione, di affiancare l’imprenditore nell’affrontare le sfide sempre più complesse che il mercato pone, attraverso un approccio integrato e certificato di consulenza, formazione e coaching.

Assoprof è Ente di Terzo Settore che si occupa della promozione del Performance Management a Matrice Umanistica. Associa persone che esercitano la professione di coach, consulente, formatore, manager o imprenditore. Rappresenta e valorizza la comunità professionale degli “Esperti di Performance Management” e mira a far conoscere e a diffondere l’importanza di queste figure nel contesto economico nazionale. Organizza e promuove studi, ricerche, convegni, seminari, sviluppa e mantiene rapporti con altre Associazioni/Organizzazioni italiane ed estere, finalizzati alla collaborazione in progetti di interesse reciproco e alla partnership nell’erogazione di servizi a tutti gli Associati.

Conferenza stampa Performance Day: 6 giugno 2022, ore 18:00, presso la sala conferenze del Gold Tower Hotel, Via Brecce a S. Erasmo, 185, 80146 Napoli

L'ingresso sarà consentito esclusivamente agli accreditati. Per informazioni e iscrizioni:https://performanceday.events/