Roma, 3 giu. (Labitalia) - "Saremo presenti al Salone del mobile con tantissime novità, a partire dalle collezioni, proseguendo per la nuova campagna di comunicazione e del lancio dei nuovi siti arnolfodicambio.com e bladerunnerglass.com. Presenteremo inoltre il re-styling del marchio Arnolfo di Cambio, effettuato in vista del nostro 60° anniversario che avverrà nel 2023". Lo dice all'Adnkronos/Labitalia Gabriele Bagnasacco, ceo di Arnolfo di Cambio-Compagnia italiana del cristallo srl. Arnolfo di Cambio, brand di Compagnia italiana del cristallo, è un'azienda specializzata nella produzione di oggettistica in cristallo. Toscana, nasce nel 1963 a Colle Val d'Elsa. Il successo è dovuto allo spirito imprenditoriale dei suoi soci che, da tre generazioni, hanno sempre ricercato nuove tecnologie e creato progetti altamente innovativi che le hanno permesso di distinguersi per il suo design unico.

Quest’anno cade il 40° anniversario di Blade Runner, un film al quale l'azienda è molto legata. "Il modello 'Cibi', realizzato da Cini Boeri, fu scelto 40 anni fa - ricorda - per essere ripreso nel film cult Blade Runner, nell’iconica scena nella quale Harrison Ford beve un cocktail per rilassarsi. Il bicchiere, un double old fashioned glass firmato dalla grande designer italiana, fu selezionato personalmente dal regista Ridley Scott proprio per la sua forma particolare che ben si adatta al protagonista del film. Quando il bicchiere apparve nel film, le vendite esplosero letteralmente. Il film era diventato cult e gli appassionati impazzirono per il bicchiere".

"Oggi - afferma - per festeggiare i 40 anni della sua creazione, Dario Comini, pluripremiato mixologist internazionale, è partito proprio da Blade Runner per creare 'Lavoro in pelle', cocktail ideato per omaggiare il film".

"La nuova campagna di comunicazione 'A precious soul' - afferma - si basa sul concetto che dietro ad un singolo oggetto Arnolfo di Cambio c'è l'anima di chi lo ha costruito, di chi lo ha realizzato con professionalità e passione. E' dunque una campagna rivolta alla gratificazione personale, che punta al rilancio del 'bere bene': l’utilizzo di un bicchiere bello e raffinato gratifica la propria persona e la propria anima".

"Arnolfo di Cambio - spiega - negli ultimi 59 anni ha assimilato l'eredità dei maestri vetrai e l'ha coniugata con l'innovazione tecnologica, investendo fin dall'inizio nella collaborazione di famosi designer che gli hanno conferito uno stile inconfondibile. Designer di spicco come Joe Colombo, Ettore Sottsass, Enzo Mari, Marco Zanuso, Sergio Asti, Cini Boeri, Toshiyuki Kita, Roger Tallon, Oscar Tusquets Blanca, Konstantin Grcic, Alfredo Haberli, Michele De Lucchi hanno realizzato alcuni classici.

"L'anno scorso - continua Gabriele Bagnasacco - abbiamo lanciato a Parigi durante la fiera Maison&objet una nuova collezione di fragranze per la casa con il marchio Karl Lagerfeld mentre quest'anno abbiamo appena presentato la nuova collezione Missoni home collection tableware, anche questa sotto forma di licenza con il marchio Missoni, che presenteremo in occasione de Il Salone del mobile".