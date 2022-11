Milano, 8 nov. (Adnkronos/Labitalia) - Il viaggio di Artigiano in Fiera 2022 inizia con i giovani, con la loro arte e creatività. La ventiseiesima edizione della manifestazione, in programma da sabato 3 a domenica 11 dicembre 2022, a Fieramilano (Rho), tutti i giorni dalle 10.00 alle 22.30, sarà anche quest’anno un 'giro del mondo in unico luogo', con prodotti originali e unici, grazie anche al lavoro dei giovani artigiani presenti in fiera. L’edizione 2022 di Artigiano in Fiera avrà un focus particolare sui talenti emergenti dell’arte, della moda e del design che porteranno i loro valori e lavori originali in Fiera. A dimostrazione di ciò, per la prima volta, a firmare la campagna pubblicitaria di Artigiano in Fiera, saranno le creazioni artistiche dei giovani studenti dell’Istituto europeo di design.

“La creatività dei giovani - afferma Antonio Intiglietta, presidente Ge.Fi. Gestione Fiere spa- trova casa anche quest’anno in Artigiano in Fiera Abbiamo voluto dare un segnale concreto già nelle settimane che precedono l’evento, valorizzando la creatività dei ragazzi di Ied Milano con cui abbiamo avviato un percorso di collaborazione. I lavori che abbiamo vagliato sono tutti legati a doppio filo alla rappresentazione dei valori della nostra fiera: bellezza, originalità, unicità”.

Parte oggi la campagna di comunicazione di Artigiano in Fiera 2022 pianificata insieme all’agenzia Different, che sarà visibile con affissioni su mezzi di trasporto, web, carta stampata, circuiti di videocomunicazione nelle stazioni ferroviarie di Milano e della Lombardia. La campagna ideata in collaborazione con Ied Milano, ha visto l’attivazione di un contest a cui hanno partecipato sei giovani tra studentesse e alunne di Graphic Design e di Illustrazione e Animazione che hanno proposto attraverso quindici artwork la loro visione della manifestazione.

Tra le inedite creazioni, che hanno interpretato appieno l’identità di Artigiano in Fiera e che saranno esposte per tutta la durata dell’evento, è stata selezionata quella della giovane designer Chiara Panzeri, milanese di 22 anni. “Per questa illustrazione - spiega l’autrice della campagna - mi sono ispirata alle qualità e alle caratteristiche dell’essere artigiano e del mondo dell’artigianato cercato di raccogliere i concetti di passione, unicità e creatività in un solo manifesto, che rappresentasse appieno lo spirito di Artigiano in Fiera”.

“Tra le priorità di Ied c’è da sempre quella di porsi quale interlocutore attivo per il Territorio e per gli attori che ne promuovono la cultura su diversi livelli, portando lo sguardo del Design come linguaggio universale. Condurre un progetto speciale di creatività e comunicazione per una manifestazione ormai storica come Artigiano in Fiera, così apprezzata dal grande pubblico, ci consente proprio di rafforzare questo contributo”, commenta Alberico Guerzoni, direttore Ied Milano.

L’ingresso Artigiano in Fiera è gratuito, semplice e veloce. A tutti gli iscritti alla community di Artigiano in Fiera (visitatori delle ultime edizioni e clienti della piattaforma digitale) è stato inviato direttamente via e-mail l’invito gratuito per accedere alla fiera, valido tutti i giorni e per più ingressi. Chi, invece, non si è mai registrato ad Artigiano in Fiera può scaricare l’invito gratuito sul sito artigianoinfiera.it in pochi click.