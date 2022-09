Roma, 15 set. (Labitalia) - Avedisco, Associazione vendite dirette servizio consumatori, crede fortemente nell’importanza della formazione e dell’addestramento del capitale umano e per questo le sue aziende associate, investono ogni anno in percorsi di crescita che rendono la figura dell’incaricato alla vendita un professionista sempre più specializzato e competente. Nel corso del 2021, le aziende associate Avedisco hanno organizzato 2.153 corsi di addestramento, seguiti da 354.363 partecipanti, e 617 corsi di formazione con l’obiettivo di guidare la crescita di 62.598 incaricati alle vendite.

Questa professione si conferma, infatti, in costante crescita nel nostro Paese; un lavoro per essere indipendenti e allo stesso tempo dinamici e con continue possibilità di relazioni. Più che un semplice venditore, l’incaricato a domicilio si sta affermando sempre di più come figura di consulente per gli acquisti. Investire sullo sviluppo delle competenze tecniche e delle abilità è un fattore determinante per la crescita e la solidità del settore della vendita diretta, un modello di business che apre le sue porte a tutti coloro che desiderano reinventarsi con opportunità lavorative concrete e senza fare distinzioni di sesso, età e profilo socioculturale.

“Le nostre aziende associate - commenta il presidente Avedisco, Giovanni Paolino - si dedicano quotidianamente alla formazione dei propri incaricati alle vendite; un impegno per renderli sempre più preparati e pronti ad affrontare un mercato altamente competitivo. La vendita diretta è al passo con i tempi; garantisce crescita agli incaricati, mantiene vive le relazioni con i clienti e assicura la qualità dei prodotti, elementi in grado di fare la differenza”.