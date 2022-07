Roma, 4 lug. (Adnkronos) - Accordo raggiunto tra Bper Banca e sindacati che completa il percorso di integrazione normativa nell’ambito della procedura relativa agli ingressi banca del personale dai rami d’azienda Isp-Ubi-Ubis e Unipol Banca. E' quanto si legge in una nota cje sottolinea come con la nuova intesa si sia aggiunto "un altro importate tassello che ha definito un pacchetto di norme rivolto ai giovani che entreranno in Bper Banca nei prossimi anni, a supporto del processo di ricambio generazionale già previsto all’interno del Piano Industriale 2022-2025".

L'accordo inoltre presta particolare attenzione alla conciliazione vita-lavoro dei dipendenti, definendo le possibilità di flessibilità dell’orario lavorativo, unitamente a un pacchetto di permessi per affrontare esigenze specifiche della vita privata, riconoscendoli per la prima volta anche alle coppie omogenitoriali. Ma anche misure volte a favorire lo studio dei figli e, in casi specifici, riconoscendo contributi al dipendente.

Altre intese sono state raggiunte per i buoni pasto, con importi aumentati per i part-time e per gli inquadramenti garantiti per il centro imprese e il contact center. Verranno infine mantenuti ulteriori istituti presenti nei vari contratti integrativi aziendali. “Sono molto soddisfatto per questo accordo, siglato al termine di un confronto articolato e costruttivo con le Organizzazioni Sindacali, a conferma della lunga tradizione di relazioni positive che caratterizza il nostro Gruppo bancario. L’intesa raggiunta valorizza la competenza delle risorse che entreranno in Bper e permetterà di raggiungere importanti obiettivi previsti dal Piano Industriale 2022-2025, puntando sulle risorse umane come chiave essenziale per il successo di ogni iniziativa”, commenta Giuseppe Corni, Chief Human Resource Officer di Bper.