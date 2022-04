(Adnkronos) - Ad oggi con più di 140 video recensioni positive che ne certificano l’efficacia, il supporto e la qualità. E dove chi parte da zero nel mondo Online viene supportato a 360 gradi da veri e propri esperti della materia.

Torino, 26 aprile 2022. La pandemia da coronavirus ha cambiato radicalmente le sorti di tutte le attività, che oggi si rivolgono sempre più al web per dialogare con la clientela. Per farlo, è ormai diventato indispensabile avere una presenza online e la capacità di acquisire clienti attraverso il digitale ma, purtroppo, c’è tanta domanda e pochissima offerta. Infatti, sono davvero poche le persone in grado di “digitalizzare” le aziende: per farlo, è essenziale apprendere competenze pratiche e, soprattutto, efficaci in ambito digitale. Molte realtà imprenditoriali sono ancora abituate ai “metodi tradizionali”: basti pensare che, in Italia, la maggior parte delle attività non si è ancora digitalizzata e, oggi, si ritrovano a fronteggiare un vero e proprio nuovo mondo. Da qui nasce la figura del Social Media Marketer, professionalità in grado di erogare servizi digitali ad un mercato che ne necessita sempre di più. La richiesta per questa tipologia di professionisti è sempre più alta e cresce giorno dopo giorno. Come spiega Mario Liberatore, Social Media Marketer e fondatore della Cash Flow Academy, “visti i dati, sono ampi gli spazi di crescita professionale per chi vuol dare supporto al mondo dell’impresa nel digitale”. Per andare incontro a questa esigenza, Liberatore ha fondato un’academy per chiunque voglia avviare un’attività online, offrendo strumenti innovativi capaci di dare risposte immediate per lavorare in un settore in continua evoluzione. Ecco perché diventare Social Media Marketer può essere un’opportunità lavorativa valida. “La nostra academy è a numero chiuso — spiega Liberatore —, scelta motivata dal voler proporre una formazione personalizzata, in un ambiente etico e meritocratico”. Infatti, ogni studente della business school, oltre al percorso didattico che si svolge nel corso del tempo, ha a disposizione due tutor: una formazione specifica e ad hoc, garantita grazie al supporto costante degli esperti dell’academy. Cash Flow Academy ha al suo attivo più di 120 videorecensioni e testimonianze che raccontano la loro esperienza sia didattica che professionale. "Persone che ci mettono la faccia — racconta Mario Liberatore — recensendo positivamente l’accademia ma, soprattutto, rendendoci felici per aver potuto contribuire al loro percorso formativo e di natura lavorativa a 360 gradi”. Mario Liberatore ha soli 24 anni, ma nell’arco di poco tempo è stato capace di affermarsi nel mondo del marketing digitale grazie all’utilizzo di un moderno approccio per digitalizzare appunto un mercato rimasto indietro con i tempi, e che nel corso degli anni avrà sempre più bisogno di questa tipologia di professionisti.

