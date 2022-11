Roma, 11 nov. (Labitalia) - Si terrà martedì 15 novembre, dalle ore 11.00 alle ore 12.30, presso la Sala Sinopoli dell’Auditorium Parco della Musica a Roma, l'assemblea nazionale di Cida, la rappresentanza della dirigenza e delle alte professionalità di tutti i settori socio produttivi, pubblici e privati. Il programma prevede gli interventi del presidente di Cida, Stefano Cuzzilla; del ministro per la Pubblica Amministrazione, Paolo Zangrillo; del sottosegretario all’Economia e Finanze, Federico Freni e del fondatore della Comunità di Sant’Egidio, Andrea Riccardi, intervistato da Bruno Vespa che introdurrà e modererà i lavori. "Sarà un momento di confronto importante per parlare dei problemi più urgenti del Paese e passare concretamente ai fatti. Le quattro crisi – bellica, energetica, climatica e pandemica – che oggi impattano fortemente sul nostro sistema, rendono più complesso il compito che attende i manager e le alte professionalità, ma ci offrono anche la grande opportunità di essere gli architetti di una ricostruzione etica, morale, civile e culturale dell’Italia", conclude la nota della Cida.

