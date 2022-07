(Modena, 11 luglio 2022) - Il riconoscimento è stato attribuito nell’ambito del percorso di educazione finanziaria “Un passo verso il futuro”, promosso insieme a CivicaMente.

Modena, 11 luglio 2022 - Sono sei le classi che si sono aggiudicate i premi del concorso “Un TG da sogno”, indetto da BPER Banca nell’ambito del percorso di educazione finanziaria “Un passo verso il futuro” e promosso dalla piattaforma didattica Educazione Digitale di CivicaMente.

Ad aggiudicarsi i riconoscimenti, tra le Scuole Secondarie di I grado la 3^B dell’Istituto A. Pacinotti di San Cesario sul Panaro (MO), la 2^B dell’Istituto Don Umberto Pasini di Brescia e la 2^A della Scuola media S.Marta di Cantù (CO).

Ad aggiudicarsi i riconoscimenti, tra le Scuole Secondarie di II grado la

3^C dell’Istituto Carlo Levi di Matera, la 5^H dell’I.P.S.S.C.T. Einaudi,di Ferrara e la 4^A del Liceo Scientifico ad Indirizzo Sportivo M.G.Vida di Cremona (CR).

Il concorso ha visto un’ampia partecipazione degli Istituti scolastici, con numerosi progetti arrivati da tutta Italia.

Gli studenti sono stati impegnati a produrre un elaborato creativo sotto forma di video, che doveva rappresentare un ideale notiziario televisivo in onda nell’anno 2038, composto da tre servizi sui temi di attualità, sport e tecnologia.

Il premio messo in palio per le classi vincitrici comprende un set completo per la produzione di video professionali composto da una fotocamera mirrorless digitale, un microfono, un treppiedi video e un kit di illuminazione.