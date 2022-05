Roma, 6 mag. (Labitalia) - "Per dialogare di lavoro con i ragazzi, le istituzioni scelgono posti a vocazione giovanile. Continua quindi il viaggio del Neet Working Tour, il progetto promosso dalla ministra delle Politiche Giovanili, Fabiana Dadone, con il truck che è arrivato ieri mercoledì 4 maggio allo Skatepark di Ostia. Alla tappa romana ha partecipato anche il vicepresidente dell'Ordine dei consulenti del lavoro, Francesco Duraccio.

L’incontro informale con la ministra Dadone è avvenuto tra gli stand presenti, compreso quello presidiato dall’Associazione nazionale giovani consulenti del lavoro, ed è stata l’occasione per invitare la ministra, a nome del consiglio nazionale dell’ordine, al Festival del Lavoro del 23/25 giugno a Bologna". E' quanto si legge in una nota del Consiglio nazionale dell'ordine dei consulenti del lavoro.

Sul palco del truck tour, il vicepresidente Duraccio ha raccontato l’impegno dei consulenti del lavoro per il lavoro etico e legale e ha presentato il videogame 'Generazione Legalità', il progetto nato nel 2019 dall’idea del Consiglio nazionale dell’ordine dei consulenti del lavoro e della fondazione studi per sensibilizzare gli studenti di scuole superiori e università alla professione del consulente costruito attorno ai temi della legalità e dell’etica nel lavoro.