Roma, 28 set. (Labitalia) - Accolta la richiesta di proroga per la trasmissione del rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile nelle aziende con oltre 50 dipendenti. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha posticipato con decreto al 14 ottobre il termine ultimo per l'adempimento, dando così seguito alla richiesta formale presentata dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro. Richiesta con cui, spiega il Cno Consulenti del Lavoro, "si sono anche evidenziati i disservizi tecnici sulla piattaforma che stanno penalizzando i professionisti su cui grava l'onere di ottemperare in presenza di oggettive criticità dell'applicativo". "Intervento quanto mai opportuno – afferma la Presidente del Consiglio nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, Marina Calderone - per il quale ringrazio i dirigenti del Ministero del Lavoro. Sarebbe ora necessario fare un ulteriore passo in avanti verso la reale semplificazione degli adempimenti burocratici, uno dei costi di maggior impatto nella gestione di aziende e studi professionali".

Warning: getimagesize(https:): failed to open stream: No such file or directory in /home/vini/domains/trend-online.com/production/mvc/templates/archive/article/index.inc on line 506