Roma, 21 giu. (Labitalia) - Si terrà domani, 22 giugno, alle ore 11,30, presso la Sala Ulisse dell'Accademia della scienze a Bologna (via Zamboni, 31), la conferenza stampa del Festival del Lavoro 2022, nel corso della quale saranno anticipati i dati dell'indagine realizzata dalla Fondazione studi consulenti del lavoro 'Il lavoro che c'è, i lavoratori che non ci sono'. A prendere parte alla conferenza stampa la presidente del Consiglio nazionale dell’ordine dei consulenti del lavoro, Marina Calderone, il presidente della Fondazione studi consulenti del lavoro, Rosario De Luca, il presidente del consiglio provinciale dell’ordine di Bologna, Pier Paolo Redaelli, e la delegata del rettore per l’orientamento in uscita, il job placement e gli Alumni dell'Università di Bologna, Paola Fabbri.

Warning: getimagesize(https:): failed to open stream: No such file or directory in /home/vini/domains/trend-online.com/production/mvc/templates/archive/article/index.inc on line 506