Roma, 3 mag. (Labitalia) - "La decisione del governo di prorogare il taglio delle accise sui carburanti fino all’8 luglio è senza dubbio positiva, così come lo è l'estensione dell’intervento anche al metano. Ma da sole, queste misure, sono ancora insufficienti. Lo dimostrano i fenomeni speculativi che denunciamo da tempo, che determinano notevoli aggravi per i cittadini". Lo dice all'Adnkronos/Labitalia il presidente della Federconsumatori, Michele Carrus.

"Per questo - sottolinea - chiediamo che sia intensificata l’attività di monitoraggio sui prezzi praticati, affinché i distributori si attengano alle disposizioni del governo, senza penalizzare ancora di più i cittadini che già devono fare i conti con aumenti incredibili del costo della vita, specialmente dei beni energetici e di quelli alimentari".

"Inoltre - afferma Carrus - ci aspettiamo che il governo dia seguito alla richiesta, avanzata da Federconsumatori unitamente a tutte le associazioni dei consumatori, di non applicare l’iva sulle accise sui carburanti (una vera e propria tassa sulla tassa) e di contingentarne il carico fiscale in rapporto alla media europea".

AdnKronos

Adnkronos è un’agenzia di stampa con sede a Roma, nata nel 1963. Rappresenta un multicanale di informazione e comunicazione italiana, che ha avuto il pregio di ricevere tre riconoscimenti ufficiali. Nel 1980 ha ottenuto l’esclusiva per l’Italia di “Washington Post” e “Los Angeles Times”. L’anno seguente diviene la prima agenzia al mondo in grado di diffondere le immagini dell’attentato a Papa Giovanni Paolo II. Nel 2002 ha ricevuto il Premio Ischia per la sezione Agenzie di Stampa, nel 2006 ha ottenuto il Premio Ischia per l’Informazione Scientifica e Adnkronos Salute, ottenendo il medesimo riconoscimento nel 2009. Ad oggi, cura molte sezioni d’informazione: dalla cultura alla cronaca, dalla scienza all’attualità internazionale.