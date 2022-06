Roma, 23 giu. (Labitalia) - Si è tenuto lo scorso 15 giugno il webinar organizzato da Federmanager e Gruppo Cassa depositi e prestiti (Cdp) per presentare alla platea manageriale le attività messe in campo dal Gruppo Cdp per lo sviluppo del sistema produttivo italiano, nel segno dell’innovazione e della sostenibilità. L’evento, che è stato seguito da oltre 500 manager, ha avuto un focus specifico sulle opportunità che il Gruppo promuove in favore delle pmi e delle realtà operanti nel Mezzogiorno.

I lavori, che hanno visto la partecipazione del presidente di Federmanager, Stefano Cuzzilla, e del responsabile staff ad di Cdp, Fabio Barchiesi, si sono articolati nella presentazione degli strumenti e delle risorse del Gruppo Cdp per la crescita sostenibile di imprese e start-up, che sono stati esposti dai rappresentanti di Cdp per le diverse aree tematiche interessate.

Cuzzilla ha sottolineato l’importanza della crescente sinergia con il Gruppo Cdp, anche nella prospettiva di "contribuire all’attuazione degli obiettivi tracciati dal Pnrr, valorizzando il ruolo delle competenze manageriali necessarie oggi alle aziende per coniugare i traguardi di produttività con il percorso di transizione ambientale e digitale che il Paese ha di fronte". Barchiesi ha posto l’accento sull’impegno del Gruppo in favore di investimenti in innovazione, crescita e internazionalizzazione, secondo le linee guida del Piano Strategico 2022-2024 di Cdp e ha dichiarato che "Cdp offre soluzioni finanziarie a sostegno di tutte le fasi del ciclo di vita di un’azienda: dai finanziamenti diretti ai Basket Bond; dagli investimenti in fondi e start-up agli acceleratori e ai poli di trasferimento tecnologico. Tutti strumenti che hanno in comune un solo scopo: l’impatto di natura economica, ambientale e sociale".