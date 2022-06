(Adnkronos) -

17 giugno 2022.Concluso il tour dei Community Hack® in vista del Festival Nazionale dell’Economia Civile 2022, organizzato da NeXt Economia per introdurre giovani e studenti ai temi dell’Economia Civile e dello sviluppo sostenibile.

Tra febbraio e maggio 2022 sono state coinvolte 7 università (Alma Mater Studiorum di Forlì, Università degli studi di Parma, Università Ca’ Foscari, Università degli Studi di Firenze, Università Federico II, Università degli studi di Cassino e Università degli studi “G. D’Annunzio” Chieti – Pescara) in percorso che non è solo un hackathon: il Community Hack® propone la sostenibilità come leva dibusiness, sia per i soggetti proponenti che per le soluzioni proposte dai partecipanti. L’obiettivo è supportare la nascita di idee in grado di generare un impatto positivo, a livello economico, sociale e ambientale nei territori, con il coinvolgimento e la partecipazione delle comunità locali.

Più di 400 studenti universitari e oltre 90 progetti imprenditoriali sono i risultati di questo tour che ha coinvolto tutta la penisola. Le proposte progettuali sono state molteplici, da applicazioni per risolvere il sovraffollamento nelle spiagge, iniziative di turismo e mobilità accessibile, idee imprenditoriali che valorizzano le tradizionali locali. Caratteristica comune a tutti i progetti: l’attenzione verso i principi di economia civile e della sostenibilità.

Molti di questi progetti si candideranno al premio “Prepararsi al Futuro… le startup verso Firenze”, dedicato a tutti gli aspiranti startupper o alle startup costituite da meno di 36 mesi che lavorano per creare un impatto positivo nei propri territori. Le 5 migliori idee, selezionate da una giuria di esperti, saranno invitate a presentarsi sul palco del Festival Nazionale dell’Economia Civile, dove la migliore riceverà un premio in denaro per realizzare il proprio progetto d’impresa.

C’è tempo fino al 12 agosto per candidare il proprio progetto d’impresa: tutte le informazioni sono disponibili su: www.festivalnazionaleeconomiacivile.it/bandi-fastival-nazionale-economia-civile/