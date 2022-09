Roma, 1 set. (Labitalia) - Matteo Cutolo è il nuovo presidente della Federazione internazionale pasticceria, gelateria e cioccolateria. Dottore in Economia del Commercio Internazionale e Campione del mondo di pasticceria nel 2017, già vicepresidente della Fipgc, Cutolo è stato eletto all'unanimità dal consiglio della Federazione. Matteo Cutolo subentra nella guida della Fipgc a Roberto Lestani e sarà coadiuvato da Maurizio Santilli nel ruolo di vicepresidente e da Cinzia Iotti nella direzione della segreteria generale e tesoreria. Il Consiglio direttivo è composto da: Fabio Albanesi, Angelo Gala, Cinzia Iotti, Kristina Rado, Maurizio Santilli, Cesare Sciambarruto. “Sono onorato ed entusiasta della fiducia che tutti i membri della Federazione hanno voluto accordarmi. Ci prefissiamo tanti obiettivi ambiziosi, primo fra tutti quello di far crescere e valorizzare il comparto della pasticceria, estesa a tutti i professionisti del settore: pasticcieri, gelatieri, ma anche artisti decoratori, chef della panificazione e tutto l’ambito della formazione”, afferma Matteo Cutolo.

Cutolo, che negli ultimi anni ha rivestito importanti incarichi di responsabilità all’interno della Federazione, ha fortemente a cuore, col nuovo corso della Fipgc, il consolidamento del rapporto con le altre realtà associative favorendo una unità di intenti e una sempre maggiore strategia di sistema, un ampliamento nella tutela del comparto delle scuole e della formazione e una crescente valorizzazione a livello internazionale delle eccellenze italiane. “Insieme alla squadra di professionisti che mi affiancherà - afferma ancora Cutolo - lavoreremo per proseguire sulla strada tracciata nel corso di questi anni e sono fiducioso nel supporto di tutti coloro che si sono dimostrati disponibili a lavorare con noi”.

La Federazione internazionale di pasticceria gelateria e cioccolateria vanta una presenza fortemente radicata sul territorio nazionale e internazionale, con delegati per ogni regione e paese. Nata con l’intento di unire in modo capillare tutte le realtà esistenti sul territorio, Fipgc si fa ogni anno promotrice di corsi di formazione, eventi e manifestazioni per la promozione e lo sviluppo di un settore che, tra pasticcerie e gelaterie, conta solo in Italia oltre 17mila imprese artigiane che danno lavoro a 65mila addetti. Fipgc, inoltre, ha all’attivo una collaborazione col Miur (ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca) e col Maeci (ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale). Vanta, infine, la presenza di un albo d’oro denominato ‘Equipe Eccellenze italiane pasticceria gelateria cioccolateria’.