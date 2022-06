Roma, 15 giu. (Labitalia) - Nhrg srl - agenzia per il lavoro, in collaborazione con Ps Lavoro, promuove un corso di formazione gratuito, altamente professionalizzante, finanziato dal fondo Forma.Temp, finalizzato all’inserimento lavorativo dei migliori allievi all'interno di aziende clienti del settore museale. Il corso, rivolto a candidati, residenti nel Lazio, sia occupati che disoccupati, iscritti e selezionati da Nhrg, ha l’obiettivo di formare la figura di addetto all’accoglienza museale.

Per partecipare è necessario possedere: titolo di studio minimo, diploma di scuola secondaria superiore; ottima conoscenza della lingua inglese; propensione al lavoro di gruppo e predisposizione all’apprendimento; ottima capacità di comunicazione e gestione del cliente. Concettualmente, l’addetto all’accoglienza museale è colui che fornisce assistenza e informazioni al pubblico visitatore, contribuendo a determinare la buona qualità di un servizio culturale. Il percorso formativo si pone, pertanto, l’obiettivo di fornire agli studenti le skills necessarie per svolgere al meglio la mansione: orientamento al Cliente; comunicazione efficace; problem solving; flessibilità operativa; intelligenza sociale.

Il corso, della durata di 40 ore, si svolgerà dal lunedì al venerdì dalle h. 9 alle 13:00 e dalle 14 alle 18 a Roma (Zona EUR), con inizio 11 luglio 2022 e termine 15 luglio 2022. Per candidarsi inviare il proprio CV aggiornato a: formazione@nhrg.it, inserendo nell’oggetto la dicitura 'corso addetto accoglienza museale' con autorizzazione al trattamento dei dati personali (Dlgs 196/03 e GDPR). I corsi sono rivolti a candidati ambosessi (L.903/77). Si invitano i candidati a leggere la privacy policy (Regolamento UE n. 2016/679) sul sito www.nhrg.it