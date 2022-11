Roma, 8 nov. (Labitalia) - E' di digital learning, del suo impatto, della sua evoluzione, della consapevolezza che ne hanno i protagonisti del mondo della produzione e del lavoro che si parlerà in un webinar intitolato DGTales, la community. Innovazione, condivisione e creazione di valore per il digital learning. A lanciarlo il fondo interprofessionale Fonarcom con lo scopo di creare un luogo in cui scambiare opinioni ed esperienze, valutare successi e insuccessi della modalità formativa ed elaborare modelli di fruizione della formazione moderni e al passo con i nuovi modi di lavorare. Intervengono: Andrea Cafà, presidente Fonarcom; Franco Amicucci, presidente Skilla, Gabriele Dovis, ceo Mosaicolearning, Giulio Xhaet, Partner and Digital Strategist at Newton spa. Modera l’incontro Chiara Prato, giornalista Rai. Appuntamento giovedì 10 novembre, tra le 15.00 e le 16.15 su www.fonarcom.it. E' necessaria la registrazionehttps://www.fonarcom.it/dgtales-10-novembre-2022/.

